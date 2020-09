Windpark Moerdijk komt er, maar nog geen zicht op zonnepark voor Klundert

Boerenpraat ‘De koeien bleven in de regen staan, eindelijk verkoeling!’

22 augustus Etten-Leur - Het klimaat verandert en de weersextremen worden steeds groter. Dit vertellen de klimatologen al jaren. Een graadje warmer of kouder, een buitje meer of minder, een langere droge of natte periode, verder valt het wel mee, zou je kunnen denken. Maar het weer heeft grote invloed op het boerenerf. Boeren klagen altijd over het weer, het is te nat of te droog. Veel is technisch te ondervangen, met beregening of drainage. Dit brengt uiteraard hoge kosten met zich mee.