Windmolens A16 staan ontwikkeling stationsgebied Lage Zwaluwe in de weg

Sportief omgaan met diabetes

12 mei ETTEN-LEUR - Het heet niet voor niets de Diabetes Challenge. De Bas van de Goor Foundation gaat landelijk de uitdaging aan zoveel mogelijk suikerpatiënten in beweging te krijgen. In Zevenbergen doen ze mee. Daar is zaterdag een wandelgroep van start gegaan. Sportief met diabetes is het motto.