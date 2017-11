'Windmolen minder bij Klaverpolder is maximale resultaat'

Maandagavond spraken de gedeputeerde en de actiegroepen en wethouders van Moerdijk en Drimmelen met elkaar in Zevenbergen over de windmolens langs de snelweg. De provincie wil er 29 plaatsen, waarvan tien ter hoogte van knooppunt Klaverpolder. Zes aan de oostkant en en vier aan de westkant van het spoor.

'Twee kwaden'

,,Het is moeilijke materie", zucht Verstappen na het overleg. ,,Je merkt dat je maar een leek bent." Maar de werkgroep realiseert zich dat het kiezen is 'uit twee kwaden'. De provincie gaat nu uitrekenen of met een molen minder toch het beoogde vermogen van 100 MW kan worden gehaald. Zo niet, dan moet voor de 29e molen een andere locatie worden gevonden.

Bianca Verstappen: ,,Ach, we houden dan vrij zicht tot aan de snelweg. Vanuit Moerdijk kijk je dan op de molens aan de andere kant van het spoor. Daar verwachten we geen overlast van. Hooguit bij oostenwind."

Het overleg heeft niet gebracht waar we op hadden gehoopt. Het resultaat is minimaal

Cock Hop zegt dat voor de bewoners van Binnen-Moerdijk 'iedere meter telt'. ,,We zijn blij dat de molens iets worden opgeschoven. Maar het overleg heeft niet gebracht waar we op hadden gehoopt. Het resultaat is minimaal'', steekt ze haar teleurstelling niet onder stoelen of banken. ,,Met de zes molens aan de oostkant van het spoor hebben wij al heel veel moeite, maar zeker met de vier aan de westkant. Eén rij molens en niet twee, dat was onze inzet. Maar daar wil de provincie niet aan. Dus kijken wij straks tegen een cluster van windmolens aan.''