Wim Luijten kreeg een lintje: ‘Ik doe alles met plezier, maar heb echt niet de illusie dat ik onmisbaar ben’

OnderscheidenZEVENBERGEN - ,,Welkom aan boord’’, zo ontvangt Wim Luijten uit Zevenbergen ons op zijn mooie boot in de jachthaven ’t Lamgat. ,,Hier vertoeven wij de hele zomer”, vertelt Luijten. ,,Maar ik loop iedere dag wel even naar huis op en neer om de krant te halen.” Zijn lintje ligt ook thuis, veilig opgeborgen.

Op de ochtend van 26 april was het weer nog te slecht voor de boot, dus zat Luijten thuis, samen met zijn vrouw Hannie, aan de koffie met krant toen de bel ging. ,,Ik zag wethouder Eef Schoneveld van de gemeente Moerdijk op de stoep staan, en toen wist ik meteen hoe laat het was”, lacht hij.



Luijten werd benoemd tot Lid van de orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwilligerswerk bij Oranjevaan in Fijnaart, het Westhoeks Mannenkoor en bij Fijnaart Muzikaal.



,,Ik was echt verrast en het voelt als een grote waardering”, vertelt hij. Voor hem vat het lintje zijn liefde voor muziek samen. ,,En ik doe alles met plezier, hoewel ik niet de illusie heb dat ik onmisbaar ben, want dat is niemand.”

Muzikaal

Sinds 1998 is Luijten actief bij het Westhoeks Mannenkoor, waar hij ook vervanger is van de vaste dirigent, en bij Fijnaart Muzikaal is hij bestuurslid en vrijwilliger.

Bij Oranjevaan is Luijten al ruim dertig jaar betrokken. Hij was bestuurslid, waarvan enkele jaren voorzitter, en de laatste jaren is hij dé klusjesman die helpt met het repareren van instrumenten en is hij het hoofd van de werkgroep decorbouw.

,,In decorbouw gaat echt veel tijd zitten. We hebben de laatste jaren natuurlijk behoorlijk grote uitvoeringen gehad, zoals Ciske de Rat, en we zijn nu volop bezig met de voorbereidingen voor Oorlogswinter. Deze voorstelling is al twee keer uitgesteld, maar volgend jaar april gaat het zeker door en het wordt weer een spektakel.”

Samen in het orkest

De liefde voor muziek ontstond bij Luijten toen hij rond zijn tiende accordeon ging spelen. Hij speelt nu baritonsaxofoon in het orkest bij Oranjevaan. ,,En ook Hannie speelt mee in het orkest, net als ik op de sax. Zij steunt mij echt bij alles wat ik doe, en het is gezellig dat we samen kunnen repeteren en optreden.”

Alsof hij het nog niet druk genoeg heeft, vindt Luijten ook nog tijd om begeleider te zijn van Dolorcanto uit Zevenbergen en is hij voorzitter van Muzikaal Schoolkabaal. ,,Alle basisscholen in Fijnaart krijgen via deze organisatie muziekles op school aangeboden.” Ook werkt hij nog als montagebouwer van systeemwanden. ,,Maar alleen nog klussen die ik leuk vind.”