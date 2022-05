Willemstadtse tennisvereniging mikt op nieuwe kunstgrasbanen: ‘Bij regen is het spekglad’

Omdat TV ‘76 met 268 leden wordt gezien als een belangrijke voorziening in Willemstad staat het college van burgemeester en wethouders er voor open de portemonnee te trekken. Hoe de gemeenteraad erover denkt, wordt woensdagavond duidelijk tijdens een commissievergadering.

Voorzitter Andreas Vogelaar van de tennisvereniging heeft er vertrouwen in dat de raad bereid is om het gewenste bedrag uit de algemene reserves van de gemeente te halen. Volgens hem is het hoognodig dat de twintig jaar oude banen worden vervangen door nieuwe kunstgrasbanen.

Quote We kunnen eigenlijk niet langer meer wachten. Uit het oogpunt van veiligheid vinden we dat er iets moet gebeuren Andreas Vogelaar, voorzitter TV ‘76

Blessures

,,Er kan nog op worden gespeeld, maar je merkt dat er weinig meer van het profiel over is en dat het risico op blessures groter wordt. Het water loopt niet snel meer weg, dus bij regenachtig weer wordt het spekglad. We kunnen eigenlijk niet langer meer wachten. Uit het oogpunt van veiligheid vinden we dat er iets moet gebeuren.”

(Tekst loopt verder onder de foto)

Volledig scherm TV '76-leden slaan een balletje tijdens het open toernooi (archieffoto 2000). © Robert van den Berge

Groeien

Als de raad instemt met het collegevoorstel gaat TV ’76 nog deze zomer aan de slag. Zonder tegenslag zouden de nieuwe banen er in september moeten liggen, verwacht Vogelaar. ,,Hopelijk kunnen we dan ook weer een beetje gaan groeien. Maar we zijn sowieso al een gezonde vereniging, dus daar maak ik me niet druk om.”

Quote Je merkt dat er weinig meer van het profiel over is en dat het risico op blessures groter wordt Andreas Vogelaar, voorzitter TV ‘76

Levensduur

De gemeente gaat er vanuit dat de nieuwe matten zo'n vijf jaar meegaan. Vogelaar: ,,Dat hoor je vaker. Maar volgens mij gaan ze wel langer mee.”