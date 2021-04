Willemstadters enthousiast over plan ‘hoeve Elim’: ‘Goed voor de hele gemeenschap’

Logistiek Park Moerdijk komt op stoom, maar is er op tijd stroom?

25 maart MOERDIJK - Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) lijkt het na ellenlange bezwaarprocedures voor de wind te gaan. Het voorbereidend werk langs de A17 is in volle gang, er is veel interesse en het havenbedrijf verwacht dat de eerste logistieke reus eind dit jaar gaat bouwen. Maar er zijn ook grote zorgen, vooral over het elektriciteitsnetwerk. Want is er ook op tijd stroom?