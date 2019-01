Willemstadters boos en bang: ‘Weg met aanlegsteiger!’

WILLEMSTAD - Weg met de plannen voor een een aanlegsteiger voor riviercruiseschepen in Willemstad! Dat is het standpunt van Zicht op de Overkant, dat maandagavond door Marjolein de Wit tijdens de drukbezochte stadstafelbijeenkomst in het Willemstadse verenigingshuis Irene naar buiten werd gebracht.

,,Het is goed wonen in Willemstad en dat willen we graag zo houden", bepleitte de Willemstadse. ,,Toerisme kan daar een bijdrage aan leveren, maar als we niet uitkijken overspoelt het ons. En dat willen we niet.”

Enquete poll Is een aanlegsteiger voor riviercruiseschepen in Willemstad een aanwinst of een bedreiging? Aanwinst

Bedreiging Is een aanlegsteiger voor riviercruiseschepen in Willemstad een aanwinst of een bedreiging? Aanwinst (56%)

Bedreiging (44%)

Zicht op de Overkant is een burgerinitiatief dat in 2015 van de grond kwam toen inwoners van Willemstad zich massaal keerden tegen de komst van een aanlegsteiger voor cruiseschepen achter de Belgische begraafplaats. Het is nieuw leven ingeblazen als gevolg van nieuwe voorgenomen ontwikkelingen.

Volledig scherm De beoogde locatie van de aanlegsteiger voor riviercruiseschepen ten oosten van de gemeentelijke jachthaven in Willemstad. © Gemeente Moerdijk

De centrale vraag die Zicht op de Overkant stelt is: wie heeft er eigenlijk nog zicht op Willemstad? ,,Deze vraag”, vervolgde De Wit, ,,is ons ingegeven doordat wij al enkele jaren voorgenomen ontwikkelingen zien die niet passen bij het karakter, de schaal van Willemstad. Bovendien vragen we ons af wie er om deze ontwikkelingen heeft gevraagd.”

Quote Mensen zijn soms heel boos. Wie wordt hier in Willemstad beter van? Marjolein de Wit , Burgerinitiatief Zicht op de Overkant

Het herrezen burgerinitiatief zegt zich mede te baseren op gesprekken die de leden hebben gehad met mensen ‘die heel veel zorgen over dit alles hebben’. ,,Sterker nog, mensen zijn soms heel boos. De belangrijkste opmerking die daarbij steeds terug komt is: wie wil deze ontwikkelingen eigenlijk? Wie wordt hier in Willemstad eigenlijk beter van? En in welk groter geheel passen deze ontwikkelingen? Niemand heeft hier een antwoord op.”





Appartementsgebouw

De Wit noemde een aantal voorbeelden van plannen die de gemeente in het vat heeft: een appartementsgebouw aan de rivieroever, en in oostelijk deel van de haven de aanleg van een cruisesteiger, parkeerplaatsen, dijklichamen, lichtmasten, een weg, passeerstroken en een fiets- en voetbrug. De Wit: ,,Als je het plaatje erbij ziet, rijzen de haren je te berge.” Met name de komst van riviercruiseschepen van rederij Scylla ziet de stichting met angst en beven tegemoet.

Ecologie

De voormalige wethouder kreeg veel handen op elkaar. Projectmanager Tino de Jong verwoordde vervolgens het standpunt namens de gemeente Moerdijk. ,,Ecologie is leidend. De nieuwe ontwikkeling geeft druk op het natuurgebied, maar blijft er wel buiten.Het is geen Natura 2000 -, het grenst eraan. De extra parkeerruimte voor booteigenaren vermindert de parkeerdruk in het centrum.”

De angst voor hordes toeristenbussen is volgens hem onterecht. ,,Wij stellen randvoorwaarden. Er mogen geen bussen komen.”