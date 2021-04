Willemstadse makelaar lanceert grootschalig bouwplan: ‘Inwoners moeten zelf bepalen wat er komt’

Dat deed hij via een ‘open brief’ in weekblad De Ster. Een opmerkelijke actie, erkent de 77-jarige Willemstadter. ,,Het hoofddoel dat ik voor ogen heb, is de leefbaarheid in Willemstad versterken. Daarom heb ik er gewenste voorzieningen in verwerkt, zoals een laadpaalstation en presentatie- en kantoorruimten.”