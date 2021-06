Willemstadse dominee Wouter (44) verhuist naar De Bilt: ‘Ik wil niet iedereen de weg wijzen, ik ben zelf zoekend’

Jong in... Bas (16) heeft het goed naar z'n zin in Zevenberg­schen Hoek: ‘Sinds ik hier woon, heb ik een vakantiege­voel’

13 juni ZEVENBERGSCHEN HOEK – De rust in de Zevenbergschen Hoek is wat Bas van den Broek (16) het meest waardeert aan zijn dorp. Met dit lekkere weer is hij graag te vinden in de groene delen van het dorp, om te fotograferen of te wandelen met zijn honden.