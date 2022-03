Willemstad-Oost komt dichterbij, groen licht voor studie naar nieuwe grote woonwijk

Daarmee wordt de volgende stap gezet in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Willemstad-Oost. ,,We hebben eerst de gronden verworven en zijn heel blij dat ons startdocument is goedgekeurd. Daarmee kunnen we verder”, licht Koen Smulders van Novaform toe.

Ook Désirée Brummans, bezig aan haar laatste weken als wethouder, is verheugd met de getekende overeenkomst. ,,Net als in de rest van de gemeente is in Willemstad de vraag naar woningen groot. Ik ben daarom blij dat de gemeenteraad groen licht heeft gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek Willemstad-Oost. Ik hoop op een plan dat mooi wordt ingepast in de omgeving en op draagvlak kan rekenen bij de inwoners.”

Verkeersdrukte

Het is Novaform niet ontgaan dat er bij sommige Willemstadters vraagtekens worden gezet bij de woonwijk. Zo is een deel van de omwonenden bezorgd over hun leefomgeving en vrezen sommigen grotere verkeersdrukte. Toch zegt Smulders veel zin te hebben om het participatietraject op te starten. ,,We willen een mooi plan neerleggen en iedereen die erbij betrokken moet zijn, aanhaken.”

Vakantiehuisjes

Gelet op de plannen van de nabijgelegen camping Bovensluis, waar de bouw van honderden vakantiehuisjes op de rol staat, liggen er kansen om de verkeersafwikkeling gezamenlijk op te pakken, liet wethouder Brummans onlangs nog doorschemeren. Smulders: ,,Als we dat samen kunnen oppakken, moeten we dat zeker niet nalaten. De gesprekken daarover moeten nog plaatsvinden.”