‘Willemstad is het grootste drugshol ever’

Je gaat momenteel niet naar school.

,,Nee, school is niks voor mij. Ik heb een poging gedaan om te leren voor verkoopspecialiste, maar dat was niks. Ik ben toen vrij snel gaan werken.’’



Hoe zie je je toekomst voor je?

,,Voorlopig blijf ik in de horeca. Als ik een jaar of 40 ben, denk ik niet dat ik het zie zitten om tot vijf uur’s nachts te werken. Dat doe ik nu weleens op festivals via een evenementenorganisatie. Ik vind het zo wel best. Ik hoef geen 9 tot 5 baan. Wat ik later wil doen, zie ik dan wel weer.’’