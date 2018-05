Willemstad bouwt Roparun feestje

Alex van de Meeberg is van het doorkomst comité. ,,We hebben al diverse artiesten geboekt. We willen van 11.00 uur tot 17.00 uur elk uur een andere artiest presenteren in de tent die er dit jaar voor het eerst staat." Zo treden de bands Rabble en Chelladais op, staat singer/songwriter Lotte Walda op het podium evenals de The Dutch Springsteen Tribute band. En vanaf 09.00 uur loopt sambaband Maisquenada door de straten van het vestingstadje.