Wilfried Smits nieuwe Prins van Zeuvebultelaand

Vooraf circuleerden bij menig fervent carnavalsvierder flink wat namen van bekende en minder bekende Zeuvebultenere. Sommigen dachten zelfs aan een prinses of een duo. Voor velen was de benoeming dan ook een complete verrassing.

Jeugdprins

In zijn korte speech meldde de 46-jarige Smits dat hij 33 jaar geleden in 1985 al jeugdprins bij Stichting de Kanniebouwers was. Nu is hij dus de eerste die Jeugdprins én Prins van het Zeuvebultelaand is. Later werd hij lid van BC de Kanwelbouwers.