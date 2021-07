Wilde pastinaak bezorgt spelend kind blaren: ‘Die wil je niet naast een speeltuin zien’

Een 8-jarige inwoner van het dorp kan erover meepraten. De jongen liep afgelopen weekend blaren op toen hij er tijdens het spelen mee in aanraking kwam. De plant stond in bosjes naast de speeltuin bij het dorpshart.

De gemeente Moerdijk hoorde daar dinsdag van en stuurde er de buitendienst op af. ,,We kregen de melding dat het om een reuzenberenklauw ging, maar we troffen dus een wilde pastinaak aan.”

we gaan proberen te achterha­len hoe de plant daar terecht is komen. We houden ook in de gaten of-ie op andere plekken opduikt

Nare brandblaren

Die kan net als de reuzenberenklauw voor nare brandblaren zorgen. ,,We hebben de plant onmiddellijk weggehaald. Die wil je niet in de buurt van een speeltuin zien. We gaan proberen te achterhalen hoe de plant daar terecht is komen. We houden ook in de gaten of-ie op andere plekken opduikt.”