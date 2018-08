Wielrenners lekker dichtbij de mensen tijdens Profronde van Zevenbergen

VIDEOZEVENBERGEN - Geen Tom Dumoulin, Chris Froome of Steven Kruijswijk. De Profronde van Zevenbergen moet het doen met namen als Danny van Poppel, Bram Tankink en Marco Minnaard. Zeker niet de minste renners. Voor het publiek dé kans voor een selfie of een praatje over de tour.

Een paar jaar terug moest Wanty-renner Marco Minnaard (28) niets hebben van profrondes als deze. Daar is hij na de tour van vorig jaar toch anders over gaan denken. ,,Die mensen langs de kant komen echt voor jou. Dat is toch wel heel bijzonder. Een beloning voor je prestatie in de tour. Zo zie ik het."

Zwaar is het wel, het rijden van profkoersen. "Je moet het zien in te passen in je trainingen. Dat is soms best lastig. Plus je moet niet al teveel risico nemen. Je wil niet onderuit gaan, het seizoen loopt nog tot oktober." Minnaard heeft de Tour du Limousin nog op de agenda staan. Wat losse wedstrijden en hij gaat dit jaar nog richting China.

Selfie met Bram

Dat Bram Tankink favoriet is, blijkt wel uit het aantal keer dat de Jumbo-renner met wielerliefhebbers op de foto gaat. Zoals met Kjeld Nagtzaam, die met zijn ouders uit het Zeeuwse Ovezande speciaal naar Zevenbergen is gekomen. Kjeld gaat in het seizoen zoveel mogelijk profrondes af. Met als doel selfies verzamelen met bekende renners.

En daar is hij aardig goed in. Hij staat inmiddels op de foto met Simon Gerrans en Danny van Poppel. Even later is de selfie met Bram Tankink ook gelukt. ,,Volgende week ga ik naar Etten-Leur. Kijken of ik met tourwinnaar Geraint Thomas op de foto kan."Nagtzaam zet de foto's op Instagram en print ze af en toe ook uit.

Handtekeningen en foto's

Tim Goos uit Zevenbergen heeft dezelfde hobby. Hij is helemaal blij met zijn selfie met Sunweb-renner Sam Oomen. ,,Daar gaan we nog veel van zien. Dat is de nieuwe Tom Dumoulin. Hij rijdt nu bij de beloften en is erg goed." Goos kijkt uit naar de profkoers in Etten-Leur, dan kan hij met bijna de volledige top 5 uit de Tour op de foto.

Het is niet iedereen te doen om selfies. Julian Dingemans uit Lage Zwaluwe verzamelt handtekeningen van de renners. Hij heeft ze bijna allemaal in zijn paarse schrift staan. ,,Geweldig dat je vandaag zo dichtbij kunt komen. Echt heel leuk." Even later wint Iljo Keisse van Quick Step Floors de tijdrit, het eerste onderdeel van de profkoers.

De profronde, voorafgegaan door de dames, amateurs en nieuwelingen, trok volle terrassen.