Wielrenner aangereden op industrieterrein Moerdijk

Geef uw mening Eén publieke zender op tv is genoeg

30 juni De NPO moet zo’n 60 miljoen euro bezuinigen. Waar kan die slag worden gemaakt. Snijden in de programmering, dure presentatoren – die vaak goed scoren – laten gaan of minder publieke zenders ? Nu zijn er nog NPO 1, 2 en 3, maar is dat niet veel in een tijd dat het aantal traditionele tv-kijkers snel daalt? Kan de NPO niet beter teruggaan naar één publieke zender en daar vol op inzetten?