Wielerweekend van Moerdijk barst uit z'n voegen

We scheiden afval beter, maar het loopt nog niet op rolletjes in West-Bra­bant

12:02 BREDA/BERGEN OP ZOOM - Iedere gemeente heeft andere regels omtrent het afvalsysteem. In de ene plaats betaalt de inwoner per lediging, in de andere plaats wordt er een vast bedrag betaald. Hoe zit het in uw gemeente?