Wie zijn de jongens die brand hebben gesticht in de kapel van Zevenbergen?

ZEVENBERGEN - Twee brandjes, flinke vlekken gelekt kaarsvet op de vloer en de plotselinge verdwijning van het intentieboek, waar gelovigen hun zorgen en de namen van hun geliefden in schrijven. De kapel van de r.k. Bartholomeuskerk in Zevenbergen is de laatste maanden het doelwit van baldadige activiteiten.

,,Gewoon heel irritant", reageert pastoor Piet de Meijer. De kapel, ter linkerzijde van de kerk die aan de Markt is gelegen, is elke dag vanaf een uur of 9 tot een uur of 5 open voor iedereen die in stilte wil bidden. Er is geen bewaking of iets dergelijks. ,,En webcams zijn verboden, want de mensen moeten in stilte kunnen bidden", aldus de Meijer.

Volledig scherm Grote vetvlekken van een gelekte kaars op de vloer. © Anneke Wijne

Wonderlijk genoeg is het intentieboek afgelopen donderdag weer teruggevonden. ,,Iemand die in De Zeven Schakels woont, naast de kerk, trof het aan in zijn brievenbus en heeft het aan mij teruggegeven", vertelt Ad van Kaam, lid van de technische commissie die onder andere toezicht houdt op de kapel.

Op de vlucht

Pastoor De Meijer heeft de vermoedelijke daders zelf twee keer gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. ,,Ik weet hoe de jongens eruit zien.” Het tweetal is voornamelijk actief geweest op woensdagmiddagen. ,,Dan zou je denken dat ze nog op de basisschool zitten", peinst hij hardop. ,,Maar volgens de koster, die ze ook een keer gezien heeft, zijn ze wat ouder, en gaat het dus om middelbare scholieren.”

Quote Ik zou graag met die jongens in gesprek willen gaan Piet de Meijer , pastoor r,k. Bartholomeuskerk Zevenbergen

Wat hij het liefst zou willen, is in contact komen met het duo. ,,Dat zou misschien via de directeur van de school kunnen. Ik zou graag met ze willen praten. Ze vragen waarom ze het doen, wat de oorzaak is. En ze duidelijk maken dat ze van andermans spullen af moeten blijven.”

Geen aangifte