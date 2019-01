Wie wordt Prins Carnaval van Loerendonck?

Klein

,,Dit is het 48e jaar dat carnaval in Klundert wordt gevierd. We hopen dat er nog veel jaren bijkomen. We doen ons best om alsnog een prins en een aantal raadsleden te vinden. Maar het is moeilijk, want de groep mensen die echt carnaval viert in Loerendonck is klein. Ik schat zo rond de 250. En dat is eigenlijk te weinig om de boel draaiende te houden. Maar we willen toch proberen, ondanks dat er geen prins is, om dit jaar een leuk carnaval weg te zetten", zegt Van Hattum.