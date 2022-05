Wie wil de kar op Fort de Hel een paar jaar trekken? ‘Iemand nodig met hart voor cultureel erfgoed’

,,We zoeken een tijdelijke exploitant met een hart voor cultureel erfgoed en een passie voor het beleefbaar maken van deze locatie”, zegt wethouder Danny Dingemans over de vacature.

De poort van het voormalige verdedigingswerk ging onlangs dicht toen Pieter Korteweg besloot te vertrekken als beheerder. Zijn contract loopt tot woensdag 6 juli, maar hij is er al mee gestopt.

Fort beter op de kaart zetten

Al voor zijn vertrek kondigde de gemeente aan dat er onderzoek komt naar hoe het fort beter op de kaart kan komen en hoe de exploitatie beter kan. Het gebouw moeten worden opgeknapt en er moeten duidelijke regels komen voor evenementen en toezicht. De gemeente verwacht twee tot drie jaar nodig te hebben voor een ‘ontwikkelplan’. Daarna volgt een nieuwe aanbesteding.

De tijdelijke exploitant moet ervoor zorgen dat het fort in het toeristisch seizoen van woensdag tot en met zondag tussen 10.00 en 16.00 uur geopend is. Hij of zij doet het dagelijks beheer en verricht klein onderhoud. ,,Een belangrijke voorwaarde is dat de locatie structureel te bezoeken is.”

Verder wil de gemeente dat er wat te beleven valt, met oog voor de vroegere functie van het fort, dat onderdeel is van de Stelling van Willemstad en de Zuiderwaterlinie. Gegadigden kunnen zich tot 30 mei melden bij de gemeente.

Geen militair object meer

Fort de Hel is sinds 1961 geen militair object meer en kwam in 1973 in eigendom van de gemeente Moerdijk. Drie jaar later werden het fort en het omliggende terrein aangewezen als Rijksmonument.

Onder het beheer van Frank Kastelein waren er in het verleden grote problemen. Omwonenden klaagden over parkeren en geluidsoverlast. De gemeente lag lange tijd met Kastelein in de clinch.

Later stapte Korteweg erin. Hij concludeert na enkele jaren dat onder de huidige voorwaarden een verdienmodel er niet in zit. Het fort heeft hem naar eigen zeggen alleen maar geld kost. Korteweg beknibbelde eerst op het groenonderhoud om kosten te besparen, maar gooide even later de handdoek in de ring.