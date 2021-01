Wie treedt in de voetsporen van Jac Klijs?

ZEVENBERGEN - Ambitie om Jac Klijs medio dit jaar op te volgen als burgemeester van Moerdijk? Dan weet je dinsdagavond of je past in de profielschets van de gemeenteraad en of het dus zin heeft om te solliciteren.

Commissaris van de koning Ina Adema krijgt die schets dan aangeboden in een extra raadsvergadering. Dat gebeurt in deze tijd van coronacrisis digitaal. Daarna verschijnt er een vacature in de Staatscourant en begint de echte zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Welke ‘type’ past het beste bij Moerdijk?

In een profielschets staat over welke eigenschappen een kandidaat moet beschikken. Waar moet hij of zij goed in zijn? Wat voor ‘type’ man of vrouw past het beste bij Moerdijk?

Duizend reacties

Op de oproep van de gemeenteraad aan inwoners, ondernemers en organisaties om mee te denken en ‘input’ te geven, kwam veel respons. ,,Meer dan duizend reacties. Die zijn in de profielschets verwerkt. We hebben er een samenvattend filmpje van gemaakt dat naar alle kandidaten gaat”, vertelt een gemeentewoordvoerder.

Geheim stuk

Adema krijgt de schets dus komende dinsdag. Het nu nog geheime stuk wordt daarna openbaar. Na publicatie in de Staatscourant kunnen kandidaten solliciteren. De commissaris maakt een selectie, al kan de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad wel namen toevoegen of doorstrepen. In deze commissie zitten alle fractievoorzitters en enkele adviseurs. Voorzitter is CU-fractievoorzitter Bert Schreuders.

Uitkijken naar 20 april

Vervolgens is het uitkijken naar dinsdag 20 april. De vertrouwenscommissie brengt dan verslag uit in een besloten raadsvergadering. De raad beveelt diezelfde avond nog de gewenste kandidaat aan. Om wie het gaat, komt dan ook naar buiten.

Koning

Het laatste woord is aan koning Willem-Alexander. Hij moet de nieuwe burgemeester benoemen. De installatie is maandag 7 juni. Klijs vertrekt op 1 juni. Hij is dan een kleine tien jaar burgemeester geweest.