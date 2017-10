'Wie rooft de kluis van de Rabobank in Oud-Beijerland leeg?'

VIDEOOUD-BEIJERLAND - Langzaam daal ik de trap af naar de kelder. Er knippert een rood alarmlicht. Nog niet eens zo lang geleden liepen hier de medewerkers van de Rabobank Oud-Beijerland. Maar zij zijn verhuisd naar Heinenoord. Ze hebben het bankgebouw leeg achtergelaten. Mijn opdracht is de schat, die in de kluis ligt of staat, weg te halen.

Volledig scherm Frank Kastelein in zijn nieuw ontworpen escaperoom De Kluis in een voormalig pand van de Rabobank in Oud-Beijerland. Foto Chris van Klinken / Pix4Profs © Chris van Klinken / Pix4Profs

Plotseling floept een blacklight aan en wordt een rode blokjesstructuur op de tegelmuur zichtbaar. Het moet een code zijn om verder te komen. Maar wat staat er? Hoe kom ik verder?

Even later sta ik in De Kluis. Het is de ondergrondse kluis die zijn naam gaf aan deze escaperoom, die is bedacht door Frank Kastelein uit Willemstad. Ik voel dat ik dicht bij de schat ben en kijk om me heen. Ik zie honderden kleine kluisjes. Op de meeste zit een sleutel. Ik zie vitrines met dik glas. De goudstaven die erin liggen stralen me tegemoet. En nu? Wat nu?

Negen ruimten

Frank Kastelein doet de tl-lamp een en geniet van de onzekerheid van zijn gast. Hier in het leeggekomen bankgebouw aan het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland heeft hij zijn grootste escaperoom tot nu toe gerealiseerd. ,,Normaal heb je één of twee ruimten. Hier negen!" jubelt Kastelein. Op 12 oktober is de officiële opening.

,,Het pand is van een projectontwikkelaar die er woningen wil realiseren. Maar tot het zo ver is mogen wij er in", verhaalt Kastelein (50). ,,Zeker een jaar. De eigenaar wil niet dat het leegstaat. Het is een heel groot pand. Ook boven zijn allemaal kantoren."

Eind vorig jaar moest Kastelein fort De Hel in Helwijk nabij Willemstad na een langdurig conflict met de huisbaas - de gemeente Moerdijk - verlaten. ,,Al ruim een jaar voordat het daar afliep was ik al bezig met het volgende. Al snel had ik twee escaperooms op het fort; een oude oplegger van Defensie en een dubbeldekker van Sauna Diana", verhaalt Kastelein.

Da Vinci Code

Volledig scherm Het voormalige bankgebouw in Oud-Beijerland waar nu de kluis moet worden leeggeroofd. © Henk den Ridder Inmiddels heeft hij in ons hele land veertig escaperooms gemaakt. Ruimtes waarin de spelers zich laten opsluiten en waar ze aan de hand van aanwijzingen weer uit kunnen komen. Die aanwijzingen staan niet in een handleiding. Die moet je zelf ontdekken door te observeren, combineren en door te communiceren met de andere spelers. Een soort Da Vinci Code in het klein.



,,Nu ik veertig escaperooms verder ben heb ik het gevoel dat ik al veertig jaar escaperooms maak. Al noemde ik het eerst kunst. Als kunstenaar werkte ik altijd met het afval van anderen", zegt hij. Frank Kastelein was vooral bekend van zijn Kuifje-raketten en zijn glaskunst.

Hij bouwde steeds meer escaperooms. In een oude bunker achter restaurant Het Wapen van Willemstad, maar ook op minder voor de hand liggende locaties. ,,Op een boot en dan varen van stad naar stad. Dat wilde ik. En ik heb geleerd dat je tegen iedereen moet vertellen wat je droom is."

Zwarte Zwaan

Zo kwam hij via via in Rotterdam in contact met iemand met een schuit die in de Tweede Wereldoorlog bij Terneuzen naar de bodem van de zee zonk en waarop nu onder de naam De Zwarte Zwaan een restaurant en een lasergame-ruimte is ingericht. Er was nog plek voor een escaperoom en zo ging de droom van Kastelein in vervulling. ,,Het gaat nu zo goed met De Zwarte Zwaan dat ik al vijf escaperooms voor hem heb gebouwd."

De eerste mobiele escaperoom van Kastelein, een oude Defensie-oplegger, is een groot succes. Die ging van fort De Hel naar het Nationaal Defensie Museum en daar zagen veel militairen hem. ,,Nu is Defensie mijn grootste opdrachtgever", grinnikt Kastelein. Opdracht in de truck: maak de bom onschadelijk.

Hoe gaat hij te werk? ,,Als ik een lege ruimte heb, ga ik gelijk naar de sloop toe om spullen te vinden om de ruimte in te richten. Hier in het bankgebouw was alles nog aanwezig. Kluizen, camera's, balie, buizenpost, alles. Het is dan niet zo zeer ontsnappen maar wel een opdracht uitvoeren: de kluis leegroven."

Sleutels

Hij zegt: ,,Er zijn geen regels. Wat in de ene kamer een aanwijzing is kan in een andere kamer het tegenovergestelde effect hebben. Kijk, de meeste mensen zijn hun hele leven gewend verbale of schriftelijke opdrachten te krijgen. Hier moeten ze zelf de opdracht vinden." Kastelein weet hoe mensen meestal reageren op hun omgeving. Als er een boek ligt, pakken deelnemers het op en gaan ze bladeren. Sleutels worden altijd omgedraaid en op alle knoppen wordt gedrukt.

Lukt het de deelnemers altijd om te ontsnappen of om de opdracht te vervullen? ,,Ik probeer een slagingspercentage van 30 tot 40 procent te halen. Ja, zo moeilijk maak ik het. Het is wel de kunst om de deelnemers 95 procent van het spel te laten spelen." Zijn doelgroep is de beter opgeleide tussen de 24 en 45 jaar. ,,Wist je dat 70 procent van de deelnemers vrouw is en dat 80 procent van de boekingen door een vrouw wordt gedaan?"