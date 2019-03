Wie maakt de mooiste tekening van de haven in Zevenbergen?

Mogelijk demonstra­tie bij Shell Moerdijk, vakbonden stellen oliebe­drijf ultimatum

25 maart MOERDIJK - Vakbonden CNV en FNV hebben een ultimatum neergelegd bij Shell in de strijd voor een betere cao. Vorige week stemde het personeel van de raffinaderijen van het olie- en gasbedrijf in Pernis en Moerdijk in met acties. Het cao-overleg tussen Shell en de bonden was al eerder vastgelopen.