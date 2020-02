Wie maakt de mooiste foto van de Zuiderwaterlinie?

HEIJNINGEN - Schiet met camera of smartphone een fraaie foto van de Zuiderwaterlinie en maak kans op eeuwige roem. Met die opdracht kunnen bezoekers van het eeuwenoude verdedigingswerk vanaf juni een jaar lang op pad. Het moet leiden tot duizenden foto's, waarvan een deel in oktober volgend jaar tentoongesteld wordt op Fort Sabina bij Heijningen.

Quote De Zuiderwa­ter­li­nie verdient het om beter in beeld te worden gebracht. Het is prachtig erfgoed met schitteren­de natuur Ans Wijtvliet, Stichting Fort Sabina ,,De Zuiderwaterlinie verdient het om beter in beeld te worden gebracht. Het is prachtig erfgoed met schitterende natuur”, zegt Ans Wijtvliet van Stichting Fort Sabina over de fotowedstrijd ‘Biënnale Zuiderwaterlinie’.

Een biënnale is een groots opgezette, tweejaarlijkse kunstmanifestatie, zoals bijvoorbeeld het drukbezochte BredaPhoto. ,,Biënnale Zuiderwaterlinie moet in het eerste weekend van oktober volgend jaar voor de eerste keer plaatsvinden op Fort Sabina. Een selectie van de foto's die het komende jaar worden gemaakt, wordt daar geëxposeerd, met allerlei activiteiten eromheen. En het is de bedoeling dat de expositie de twee jaar daarop langs de linie reist en dan dus verschillende andere locaties aandoet.”

Militair erfgoed

De provincie Noord-Brabant maakte vorig jaar ruim twee miljoen euro vrij om de Zuiderwaterlinie als militair erfgoed beter herkenbaar en toegankelijk te maken. Het stelsel van forten, schansen, dijken en sluizen loopt van Bergen op Zoom tot Grave. Het is met 160 kilometer de langste, maar ook oudste en meest benutte blokkade van haar soort in Nederland, tot en met de Tweede Wereldoorlog.

Mikken op topamateurs

,,De biënnale past in het streven om de linie en Fort Sabina als onderdeel daarvan beter zichtbaar te maken”, zegt Wijtvliet. De fotowedstrijd begint in juni en duurt een jaar om zo alle jaargetijden te laten verstrijken. Er zijn twee categorieën. ,,We mikken op topamateurs. Maar er komt ook een categorie voor foto's die met een smartphone worden gemaakt, om een zo breed publiek te bereiken. Dus eigenlijk kan iedereen meedoen.”

Vanuit Zuiderwaterlinie komen prijzen beschikbaar. ,,Denk aan een weekendje weg. Maar het gaat vooral om de eeuwige roem.”

Fort als trekpleister

De beherende stichting, de gemeente Moerdijk en de provincie investeren samen in het opknappen van Fort Sabina. Dat moet uitgroeien tot een trekpleister. Om meer bezoekers te kunnen ontvangen is eerder de entree op de schop genomen. De Fortweg is aangepakt en nabij de sluis is een parkeerterrein met ruim honderd plaatsen aangelegd. Momenteel ondergaat Brasserie De Kletsmajoor een verbouwing. ,,Op 1 maart start het nieuwe seizoen. Dan wordt het programma voor 2020 gepresenteerd.”