Wie koopt 'propjes-Juliana' uit Standdaarbuiten?

En wie zou het dolgraag thuis of op zijn kantoor aan de muur willen hebben? Die kan volgende week maandag zijn slag slaan op de online veiling van NRC.

De muur moet wel stevig zijn, want het schilderij is zwaar. ,,Loeizwaar", herinnert Jos Hereijgers zich nog uit de tijd dat hij daar gemeentesecretaris was. Veilingmeester Piet van Winden kan uit zijn hoofd alleen een schatting maken van het gewicht. ,,Minstens twintig kilo. Voor één persoon in elk geval niet te tillen."

Gips en zand

Het kunstwerk is bijna zeventig jaar oud. In 1949 verleende het gemeentebestuur van Standdaarbuiten de opdracht aan de Bossche kunstenaar Lambert van Geffen (1897-1957) die de toen nog jonge koningin vereeuwigde in een bijna driedimensionaal schilderij van ongeveer anderhalve meter hoog. Hij gebruikte gips en zand, vandaar dat het zo zwaar is. Door deze werkwijze ontstond een tijdloos portret dat wel iets wegheeft van een fresco. ,,Heel bijzonder voor een staatsieportret", weet Van Winden.

Autodidactisch

Over de kunstenaar in kwestie is niet veel bekend. Hij was een autodidactisch schilder en interieurarchitect. Hij exposeerde onder meer in het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

Verzamelaar

Het schilderij heeft bijna vijftig jaar in het gemeentehuis op de Markt gehangen en werd afgestoten toen Standdaarbuiten in 1997 opging in de gemeente Moerdijk. De afgelopen twintig jaar wist niemand waar het schilderij was gebleven, behalve de particuliere verzamelaar die er de hand op had weten te leggen. Ook Hereijgers niet. ,,Bij de herindeling zijn een heleboel spullen meegegaan naar de nieuwe gemeente. En ik weet ook nog dat een heel antieke topografische kaart van West-Brabant naar het Mauritshuis is verhuisd. Maar het meubilair en ook het schilderij zijn bij mijn beste weten op een veiling terechtgekomen."

Smaak

De koper van toen, een Rotterdammer die anoniem wil blijven, heeft het kort geleden bij NRC Veilingen aangeboden. Wie er in elk geval niet op gaat bieden, is Jos Hereijgers. ,,Laat ik het zo zeggen: het is mijn smaak niet." Ook bij wethouder Jaap Kamp komt er geen kooplust naar boven. Hij kent het schilderij uit de tijd dat hij er ambtenaar was. ,,Het was net alsof er propjes op het doek zaten."

Apart

Wie het wel zal kopen, en voor welke prijs? Ook Van Winden heeft geen idee. ,,Het is destijds voor een appel en een ei over de toonbank gegaan. Ik verwacht dat het eerder enige honderden dan duizenden euro's zal opbrengen. Maar het is wel een apart kunstwerk, dus ik weet het echt niet. Er zijn maar twee bieders nodig om de prijs op te drijven."