Wie is de snelste? Mats (13) en andere coureurs racen virtueel bij jongerencentrum Zevenbergen

Niet alleen in jongerencentrum Tune in Zevenbergen was het vrijdag raak, maar ook in Klundert en Fijnaart werd het evenement gehouden. Volgens Dirk Leijten van Team Jongerenwerk is dit de ideale manier om in contact te komen met de lokale jeugd. ,,Tijdens de coronaperiode zijn jongeren steeds meer binnen gaan zitten achter hun pc of spelcomputer. Ik wil de onzichtbare jeugd naar buiten halen, in dit geval met een spel.”



Leijten speelt zelf ook graag computerspellen en is zich bewust van het stigma – vooral bij ouders. Maar juist via games en de speelsessies die hij online uitzendt via de social media-kanalen van meer Moerdijk, komt hij in contact met jongeren en merkt hij wat hen bezighoudt. Ook probeert hij te achterhalen of er bij sommigen sprake is van gameverslaving, waar hij hen vervolgens bij kan helpen.