Wie in Breda en Zevenbergen hebben deze auto's gewonnen?

Raad geeft klap op herinrich­ting Hazeldonk­se Zandweg in Zevenber­gen

25 november ZEVENBERGEN - Een ruime raadsmeerderheid heeft de weg vrijgemaakt voor een metamorfose komend jaar van de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. Er gaat zo'n 2,5 miljoen euro zitten in een opknapbeurt en een nieuwe brug over het Zwanegat, een voormalige tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog.