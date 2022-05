Wie heeft het beste idee? Zoektocht naar onderdak voor Moerdijkse arbeidsmigranten

Ergernis Moerdij­kers aangepakt: forse opknap­beurt voor slecht wegdek

HEIJNINGEN - Het is weggebruikers een doorn in het oog: een slecht wegdek. Op veel plekken in de gemeente Moerdijk verkeren de wegen in een beroerde staat. Alle reden dus voor een grote asfaltonderhoudsklus, die de komende tijd wordt uitgevoerd.

20 mei