‘Wie denkt dat cafés in Zevenbergen verdwijnen, is knettergek’

interviewNico Mouthaan (67) at en dronk in zijn leven in honderden, misschien wel duizenden restaurants, van eetcafé tot sterrenzaak in binnen- en buitenland. En deed er ook goede zaken in de tijd dat hij zijn containerbedrijf in de Rotterdamse haven runde. Hoe ziet hij, als ervaren restaurant- en cafégast, de toekomst van de Zevenbergse horeca?