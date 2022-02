Wethouder op pad met huiswerk: wat is er nodig om scholen in Langeweg en Heijningen open te houden?

Als het aan onderwijsstichting De Waarden ligt, sluiten Het Kompas in Heijningen en de Mariaschool in Langeweg de deuren vanwege een dalend leerlingenaantal. Hoewel de gemeente er niet over gaat, zit de kwestie alle raadsfracties dwars. Er zijn zorgen over de leefbaarheid in de dorpen, ook zijn er twijfels of sluiting wel echt nodig is.