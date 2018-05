Wethouder Kamp boos omdat SBS6 Centrumplan Zevenbergen zo negatief benadert

Boete voor transport­be­drijf in Moerdijk na gevaarlij­ke brand met chemische reactie

11:44 DEN BOSCH/MOERDIJK - Transportbedrijf GCA in Moerdijk is veroordeeld vanwege een brand in een wasstraat twee jaar geleden. Volgens de strafrechter in Den Bosch is het bedrijf schuldig omdat de vergunning niet is nageleefd en het incident niet onmiddellijk is gemeld.