Wethouder Kamp betuigt spijt in windmolen-dossier

ZEVENBERGEN - Jaap Kamp (CDA) zal na de verkiezingen niet terugkeren als wethouder. Lange tijd liet de Zevenbergenaar in het midden of hij na de verkiezingen weer beschikbaar is voor een wethouderspost.

Nu heeft Kamp (64) de knoop doorgehakt. Zijn leeftijd speelt een belangrijke rol bij die keuze.

Jaap Kamp trad vijf jaar geleden tussentijds aan als wethouder, toen wethouder Ada Grootenboer werd benoemd tot burgemeester van Goeree-Overflakkee. Hij kreeg toen meerdere zware dossiers naar zich toe geschoven, zoals woningbouw, windmolens, het 380 kV-tracé en het Centrumplan Zevenbergen.

Jaap Kamp is de wethouder achter het nieuwe afvalinzamelingssysteem in de gemeente Moerdijk. Op de foto neemt hij met inwoner Chris van der Pas (re) in Zevenbergschen Hoek de eerste ondergrondse container in gebruik.

Over windmolens en 380 kV schrijft Kamp op zijn Facebook-pagina: ,,Ik besef terdege dat we met die dossiers en de beslissingen die daarin zijn genomen inwoners, zelfs hele kernen hebben teleurgesteld. Dat spijt me oprecht. Maar soms ontkom je als bestuurder niet aan het maken van keuzes."

Geslaagd

Wethouder Jaap Kamp doet elk jaar mee aan Boomplantdag. Hier in 2016 in Noordhoek. Het is de eerste keer dat Kamp openlijk vertelt hoe hij de discussies over windmolens heeft beleefd. ,,Wat we daarin wel steeds hebben gepoogd en ik durf te stellen dat we daarin zijn geslaagd, is om binnen de beperkte ruimte die je hebt steeds wel het beste eruit te halen voor onze gemeente."

Jaap Kamp is de zoon van Gerrit Kamp (1926-2015) die jaren langs met wethouder Cor Trompers en burgemeester Frans Reijnders een hecht CDA-college vormde. Vader Kamp was destijds betrokken bij het dempen van de haven in Zevenbergen. Jaap Kamp is nu met zijn collega Thomas Zwiers verantwoordelijk voor het heropenen van die haven.

Toekomstbestendig

Kamp: ,,Een plan met inmiddels een groot draagvlak. Een plan dat onze centrumkern meer aantrekkelijk en toekomstbestendig moet maken. Voor bewoners en bezoekers, winkeliers en horeca. En dat dan zonder dat er daarmee minder aandacht is, minder investeringsruimte over blijft voor de andere kernen in onze gemeente."

Kamp is wel beschikbaar als lid van de gemeenteraad. Hij staat bij het CDA op nummer 10. Maar als wethouder is hij klaar. Of, zoals hij zelf zegt: ,,Het is mooi geweest."