Wethouder Brummans stapt uit Moerdijkse politiek: ‘Als het lukt, krijg ik vleugels. Dat ga ik missen. ’

We praten in haar wethouderskamer in het gemeentehuis, dat er even onberispelijk uitziet als zijzelf. Altijd tot in de puntjes verzorgd, treedt ze aan. Of het nou een commissievergadering is, een ondertekening van een woningbouwcontract of een persconferentie, zij brengt de kleur tussen de vier mannelijke collega’s van het Moerdijkse college van B en W.