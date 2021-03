West-Brabantse watergemeenten op zoek geluksplekken

Lana (24) begint eetcafé Marktzicht in voormalige Legends in Zevenber­gen: ‘Ik ben superblij’

3 maart ZEVENBERGEN - Er komt een nieuwe horecazaak in het voormalige café-restaurant Legends aan de Markt in Zevenbergen. Lana Schuijt (24) hoopt dit voorjaar na een flinke verbouwing de deuren te openen van eetcafé Marktzicht. Hoopt, want niks is zeker in deze coronatijd. ,,Een uitdaging, maar ik durf het avontuur wel aan te gaan.”