West-Brabantse fruittelers in spanning om nachtvorst

Start verkoop appartemen­ten in 'Résidence Wilhelmina' Zevenber­gen

11:59 ZEVENBERGEN - Voor de elf appartementen die onder de naam Résidence Wilhelmina in het Wilhelminapark in Zevenbergen gebouwd gaan worden, is de verkoop gestart bij Hoogdalem Makelaardij in Zevenbergen en Q Makelaars in Breda.