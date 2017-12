West-Brabant als tussenstop voor Albanese migranten

Geen menukeuze bij kersverse De Pastorie in Klundert, wel 'onbezorgd genieten'

15 december KLUNDERT - Niet kiezen of je groente of gebakken aardappeltjes bij het hoofdgerecht neemt, maar 'gewoon genieten'. Dat gebeurt er, als het aan ondernemers Daphne Strootman en Benno Donkers ligt, in De Pastorie in Klundert.