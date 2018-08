Wereldrecord frikandellen eten: snel starten, niet schrokken

Je hebt natuurlijk altijd overdrijvers. Mensen die er meer proberen weg te werken dan een ander. De échte slachtpartijen tref je op dorpsdagen, bij KPJ-feesten en op campings. Daar worden zelfs plaatselijke wereldrecords gevestigd, want iedereen doet maar een dotje met de spelregels. Gewoon of speciaal, al dan niet met een warming-up, binnen een kwartier of binnen een half uur, mét of zonder spoelwater, mét of zonder kotsbakje voor noodgevallen…



Serieus zijn ze dus niet te nemen, al die wereldrecords, want daar bestaan er wel heel veel van.