Wensdroom deelt pakketjes uit: Het zijn de kleine dingen die het doen

Al elf jaar laat de Stichting Wensdroom Moerdijk wensen uitkomen. Grote en kleine. Van een traplift, het opknappen van de tuin, een elektrische fiets tot een uitstapje. Omdat ook een heel klein gebaar de glimlach op het gezicht kan toveren, worden de honderd cadeaupakketjes uitgedeeld.

De uitreiking was in Woonzorgcentrum de Zeven Schakels in Zevenbergen. Renske Reniers gaf Wethouder Eef Schoneveld het eerste exemplaar van haar boek. Dat zit in het cadeaupakket, met een kaart en een kaars.

Quote Als mens willen we allemaal gezien en gehoord worden Renske Reniers, schrijfster

In de gedichtenbundel: ‘Leef’ omschrijft Reniers hoe ze leerde opnieuw op zichzelf te vertrouwen. Het is haar wens om vertrouwen, hoop en moed door te geven. ,,Als mens willen we allemaal gezien en gehoord worden en het kan iemands dag en leven veranderen, als je laat weten: jij bent waardevol voor mij.’’

Volledig scherm Renske Reniers kreeg een bos bloemen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Reniers hoopt dat haar boek mensen helpt. ,,Dus vraag het boekje aan voor de mensen die wij liefhebben, die voor ons zorgen, die voor ons klaarstaan, waar we steun aan hebben, waar we mee kunnen lachen en huilen.”

In plaats van een geschenk, een donatie

Schoneveld vertelde het verhaal van de schrijfster te hebben gelezen . ,,Het sprak me aan hoe jij durft te zeggen jezelf te moeten zijn en geen idealen na te streven die niet haalbaar zijn. Ik weet wat de stichting hier in Moerdijk doet. Als ik volgend jaar afscheid neem als wethouder wil ik mensen vragen om in plaats van een geschenk hun donatie over te maken aan de stichting Wensdroom”.

Quote Jaarlijks kunnen we ongeveer tien wensen honoreren, maar de donaties zijn door corona de afgelopen tijd wel minder geworden Piet Andrea, Stichting Wensdroom Moerdijk

Wensdroom Voorzitter Piet Andrea vertelt dat bij het uitdelen van de pakketjes sprake is van een win-win situatie. ,,Enerzijds kan Renske hierdoor haar boek uitbrengen, anderzijds is aandacht voor de stichting belangrijk. Jaarlijks kunnen we ongeveer tien wensen honoreren, maar de donaties zijn door corona de afgelopen tijd wel minder geworden. Giften zijn dus welkom.”

info@wensdroommoerdijk.nl

Volledig scherm Het eerste exemplaar is uitgereikt aan wethouder Eef Schoneveld. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer