Wennen aan nieuwe route Wielerweekend Moerdijk

ZEVENBERGEN - De nieuwe route tijdens het Wielerweekend Moerdijk was voor veel bezoekers even wennen, maar het mocht de pret niet drukken. Het was zaterdag druk bij de verschillende races. Onder andere de dikke bandenrace voor kinderen, de scootmobieltocht en de race voor mensen met een verstandelijke beperking hadden veel deelnemers en supporters.

Het was dringen geblazen aan de zijlijn tijdens de dikke bandenrace. Ouders en grootouders moedigden de jonge wielrennertjes luidkeels aan.

Het is in verband met de nieuwe route wat anders dan voorgaande jaren. Zo moesten ze twee rondjes rijden waarbij ze door een grote feesttent fietsten. Die is wat smaller dan de rest van het parcours. Ook hadden de kinderen de pech dat ze tegen fikse tegenwind in moesten fietsen. Dat liet de fanatieke wielrenners niet tegenhouden.

Trots op de trofee

Meike Mulders (9) en Lieve van Aart (9), allebei uit Zevenbergen, laten trots hun trofee zien. Meike ging er met de eerste prijs vandoor in haar ronde. Lieve werd tweede. Apetrots zijn ze op hun prestatie. Het is niet de eerste keer dat de twee vriendinnen meedoen. Of het nou de tweede of derde keer is dat ze meedoen, weten ze niet precies. De vraag of ze een leuke dag hebben gehad, wordt enthousiast bevestigd.

Nova Bas (8) en haar broertje Ravi (6) uit Oudemolen doen voor het eerst mee. Hun moeder komt uit Zevenbergen, dus die is goed bekend met het Wielerweekend. Ze wonnen geen beker bij de dikke bandenrace. ,,Het was heel leuk, omdat ik lekker kon fietsen", vond Ravi. Volgend jaar doen ze weer mee. ,,En dan gaan we voor een beker", zegt zijn zus.

Even wennen

Ivo de Groot woont aan de Noordhaven, waar de route normaal langskomt. ,,Normaal gesproken gebeurt het allemaal bij ons voor de deur. Het is wel even wennen. Voor de organisatie ook, kan ik me voorstellen. Ik hoop dat het snel weer terugkomt bij ons in de straat. Ik vind het altijd erg gezellig", vertelt hij.

Angelique de Regt en Marian Mulders vinden het ook gezelliger wanneer de route door het centrum loopt. ,,Al valt het niet tegen. De ronde is voor de dikke banden race beter, nu hoeven ze niet over de kinderkopjes enzo. Maar even een ijsje halen zit er hier niet in, je zit net te ver van de horecagelegenheden af", vertellen ze. ,,We komen hier elk jaar. Niet op zondag, we geven niet zo om de professionals. De kinderen zijn veel leuker."