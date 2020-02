Welk ontwerp voor hal Mauritshuis krijgt de meeste stemmen?

Geef uw mening Ik heb geen angst voor nieuwe virussen

9:52 Het huidige coronavirus, inmiddels omgedoopt tot Covid-19, is wereldwijd in tal van landen opgedoken. Volgens kenners is het eind december vorig jaar ontstaan op een vismarkt in China, inmiddels zijn er ruim 1000 doden te betreuren en zijn er een kleine 50.000 besmettingen vastgesteld.