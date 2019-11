Wel of geen appartementencomplex aan het Willemstadse water: gebakkelei houdt aan

De ene postgleuf is de andere niet: Peter maakte duizenden foto's van Belgische brievenbus­sen

26 november HOOGSTRATEN/BREDA - Brievenbussen saaie bakjes met een gleuf? Niet in België! Peter Schouten (58) uit Hoogstraten fotografeerde er duizenden. Een kleine 350 zijn nu verzameld in het boekje You’ve Got Mail.