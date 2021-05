Wel dertig uur per week is Gerard Dielemans bezig met vrijwilligerswerk: ‘Ach, je bent ermee van straat’

OnderscheidenZEVENBERGEN - De huldiging van Gerard Dielemans (66) als Lid in de Orde van Oranje-Nassau viel samen met de verjaardag van zijn vrouw Arda. Zo hoefden er geen smoesjes aan te pas te komen om de ‘supervrijwilliger’ van onder andere VV Virtus thuis te houden, want de kinderen en kleinkinderen kwamen ontbijten in de Stationsstraat.

Daar stond plotseling wethouder Eef Schoneveld voor de deur met bloemen en een koffertje. ,,Ik had niks deur”, vertelt de jubilaris in onvervalst Zeuvenbergs. ,,Ik was erg verrast, want dit had ik niet verwacht. Mijn vrouw mocht het lintje opspelden.’’

Glorietijd

Sinds 1974 is Dielemans actief bij voetbalvereniging Virtus. ,,Ik heb elf jaar als voorstopper in het eerste gestaan en daarnaast verschillende functies gehad, zoals jeugdbestuurslid en trainer. En ik help nog steeds mee met onderhoud en schoonmaak. Ook ben ik coördinator van de papierbus, waarmee we nu vier keer in de week papier ophalen bij bedrijven. In de glorietijd hebben we hiermee voor de club veel geld verdiend.”

Virtus heeft een flinke ploeg vaste werkers, die het onderhoud van de velden doet en de kleedkamers schoonhoudt. Nu wordt de tribune geschilderd in de kleuren blauw en wit. De kleuren waarmee Dielemans zo verweven is. ,,De mooiste herinnering is dat op onze trouwdag 43 jaar geleden, Jos Dijck die toen de E-tjes trainde, met dat team op de receptie kwam en voor ons een erehaag vormde.’'

Dertig uur per week

Zijn hele leven werkte hij - tot hij met pensioen ging – bij de Spoorwegen. Naast Virtus heeft Dielemans meer bezigheden. Zo is hij twee keer in de week chauffeur op buurtbus Zevenbergen-Zundert. ,,Ik denk dat ik zo’n dertig uur per week met vrijwilligerswerk bezig ben.” ,,Ik denk wel meer’', vult zijn vrouw aan. ,,Hij is bijna nooit thuis. Zelfs die morgen had hij nog gauw even naar Virtus willen gaan, maar dat mocht niet van mij.”



Dielemans is ook bestuurslid van biljartvereniging De Fotsers - hij biljart daar al meer dan dertig jaar - en hij is al 28 jaar lid van de werkploeg van het Sint Nicolaascomité. ,,Oud-gemeentevoorlichter Jacques van Tilburg heeft mij er bijgehaald. Ik beleef er veel plezier aan. Van die kinderen krijg je zo ontzettend veel waardering. Het is mooi als je ze ziet genieten bij de intocht en daarna als ze in de sporthal bij Sint Nicolaas mogen komen. Jammer dat we afgelopen jaar niks te doen hadden.’'

,,Ik denk nog niet aan stoppen”, zegt hij tot slot. ,,Alles wat ik doe, doe ik graag. Het is afwisselend en bij Virtus heb ik veel vrienden. Oh ja, wat ik nog vergeet: op zaterdag help ik mee met het wassen van de buurtbussen. Ach, je bent ermee van straat, hé”.