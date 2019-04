Wekelijks gft-bak legen in zomer: raad Moerdijk steunt proef

De leden van de raadscommissie fysieke infrastructuur reageerden deze week verheugd op de eerste resultaten van het nieuw afvalinzamelingssysteem, dat vorig jaar in heel de gemeente werd ingevoerd. Daarbij gooien inwoners hun restafval weg in ondergrondse containers in de buurt en wordt her te gebruiken afval zoals plastic en gft aan huis opgehaald. ,De hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald van 253 naar 153 kilo. ,,Spectaculair”, aldus D66-fractievoorzitter Geert Wiers.