Weidse Moerdijkse polder als inspiratiebron kunstroute: ‘Zoveel mogelijk buiten exposeren’

Het evenement onder de vlag van Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) ging vorig jaar vanwege de coronacrisis niet in volle omvang door, maar staat op 4 en 5 september en 11 en 12 september weer op de rol. In het tweede weekend zijn ook de open monumentendagen.

En wat doen we met de polders?

De organisatie streeft ernaar om dit keer zoveel mogelijk buiten te exposeren. Dat gebeurt volgens Van der Ros, voorzitter van de werkgroep Kunst & Monumenten Route Moerdijk, onder meer aan de hand van het thema ‘En wat doen we met de polders?’. Het weidse landschap moet kunstenaars inspireren tot bijzondere werken, maar de polders dienen straks dus ook als tentoonstellingsruimte in de buitenlucht. ,,Zo spelen we in op de huidige situatie. We zoeken naar een combinatie met bestaande fiets- en wandelroutes. Zo kunnen we bezoekers heel leuk door de gemeente heen leiden.”