Wegrestaurant Kanters noodgedwongen dicht op zaterdag: ‘Personeelstekort hakt er nu in’

In heel Nederland schreeuwt de horeca om personeel. Sommige ondernemers zien geen andere oplossing meer en sluiten net als Kanters de zaak een extra dag in de week of gaan zelfs helemaal dicht. ,,In Willemstad klinken dezelfde geluiden. Het personeelstekort speelt nu in bijna iedere horecaonderneming”, vertelt Boertjes.