Wegenaanleg LPM zorgt drie maanden voor overlast verkeer

Terugblik in foto's: dit gebeurde er in 2022 in Moerdijk en Et­ten-Leur

Etten-Leurse kunstrijdster Lindsay van Zundert in Beijing, de Zevenbergse haven eindelijk geopend en een wijk in lockdown na grote asbestbrand. In de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur is genoeg gebeurd in 2022. Een jaaroverzicht in twaalf foto’s.

30 december