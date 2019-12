Wegen in buitengebied Den Hoek ook ‘op slot’ om sluipverkeer te weren

Sluis Roode Vaart even open

20 december MOERDIJK - De sluis Roode Vaart, die vanwege werkzaamheden de komende maanden dicht is, ging gisteren toch even open zodat schippers eenmalig door konden varen. Een speciale kraan tilde de hefdeur rond het middaguur omhoog maar dat ging niet zonder slag of stoot. Vanwege de omvang van de operatie doet het waterschap Brabantse Delta dit daarom maar eenmalig. Uiteindelijk passeerden achttien schepen, waaronder enkele vletten van de scoutinggroep Matthijs Heldt, twee beroepsvaartuigen en enkele plezierjachten de sluis. De hefdeur ging om 14.00 uur weer naar beneden om pas dit voorjaar weer open te gaan als het onderhoud klaar is.