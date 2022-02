Weer uitstel ‘Oorlogswinter’ in de hoop op volle tribunes: ‘Teleurstelling en verlies voorkomen’

FIJNAART - Het zit grote evenementen in deze coronatijd niet mee. Opnieuw is er uitstel voor Oorlogswinter, de musical . Het openluchtspektakel in Fijnaart verkast van begin april naar medio mei.

Muziekvereniging Oranjevaan en Stichting Cultuur Fijnaart zien zich daartoe genoodzaakt nu nog altijd anderhalve meter afstand geldt en tribunes niet volledig gevuld mogen zijn. ,,Met de huidige maatregelen mogen we per voorstelling maximaal 350 mensen aan publiek ontvangen, terwijl we plaats hebben voor ruim duizend man.”

,,We zouden dan veel mensen teleur moeten stellen en een verlies lijden van tienduizenden euro’s. Dat kunnen we ons echt niet permitteren. We willen op zeker spelen”, zegt voorzitter en regisseur Jan Willem van Bodegom.

Quote Met de huidige maatrege­len mogen we per voorstel­ling maximaal 350 mensen aan publiek ontvangen, terwijl we plaats hebben voor ruim duizend man Jan Willem van Bodegom, regisseur

75 jaar vrijheid

Oorlogswinter, de musical stond aanvankelijk twee jaar geleden op de rol vanwege de viering van 75 jaar vrijheid. Het coronavirus gooide roet in het eten. Het stuk werd verschillende keren verschoven. ,,Elke keer moet je het repetitieproces weer hervatten en de voorbereidingen opnieuw opstarten. Dat vraagt heel veel van de muzikanten en spelers, maar ook van de vrijwilligers achter de schermen.”

De ongeveer honderd muzikanten en spelers zijn naast Fijnaart ook afkomstig uit overige plaatsen in de gemeente Moerdijk, uit andere delen van West-Brabant en zelfs uit andere provincies. Voor het spektakel in de openlucht wordt op het evenemententerrein onder meer een dorp nagebouwd.

Opnieuw motiveren

De nieuwe speeldata zijn 13, 14 en 15 mei. ,,Opnieuw de productie voor een lange tijd uitstellen, zagen we echt niet zitten. Dan zakt de animo en moet je iedereen weer opnieuw motiveren. Bovendien voel je aan alles dat verdergaande versoepelingen eraan zitten te komen. We hebben er goede hoop op dat in mei volle tribunes van ons spektakelstuk kunnen genieten.”