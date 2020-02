Weekend vol Filipijnse veldslagen in Klundert tijdens bordspel-NK: ‘We verkopen beleving’

KLUNDERT - Een bloedbad in De Niervaert in Klundert; het hele weekend volgde veldslag op veldslag. Van de 72 deelnemers aan het Dutch Open kampioenschap Memoir’44, bleef er aan het eind van de zondag maar één winnaar over.

Memoir'44 is een strategisch bordspel over de Tweede Wereldoorlog. Het werd in 2004 uitgebracht ter ere van de herdenking van 60 jaar D-day, maar met allerlei uitbreidingen of zelfverzonnen toevoegingen kunnen allerlei scenario's worden gespeeld.

Jeroen Nieuwenhuis, M44 Brigade

Hamburgers en sushi

Zo is Klundert dit weekend even Leyte, een eiland van de Filipijnen. Daar vechten de Amerikanen in zes verschillende scenario's tegen de Japanners, vertelt scheidsrechter Jeroen Nieuwenhuis. ,,En daar hebben we dus ook het buffet op aangepast: hamburgers en sushi.”

Nieuwenhuis zit bij de M44 Brigade, de Nederlandse vereniging voor spelers van het spel. Dit is de vijfde keer dat ze met hun open Nederlands kampioenschap neerstrijken in Klundert, waar een aantal leden vandaan komt. ,,En het is ook lekker goed bereikbaar voor de Belgen, die dit spel graag spelen.” Niet dat bereikbaarheid zwaar lijkt mee te wegen; er zijn dit weekend deelnemers uit onder meer Duitsland, Zwitserland en Italië.

Plezier is het belangrijkst

De gedachte achter het toernooi is overigens vooral ook om lol te maken, vertelt Nieuwenhuis. ,,We hebben eigenlijk drie doelen. Mensen kennis laten maken met dit spel, bestaande spelers beter maken en misschien wel het belangrijkste: spelplezier.”

Daarom besteedt de organisatie veel aandacht aan persoonlijk contact met grapjes onderling en gepersonaliseerde cadeautjes als aandenken. Bovendien is er aan het eind van iedere ronde een klein prijsje te winnen voor prestaties als het zijn van de jongste speler, of het neerzetten van de mooiste score. ,,We verkopen beleving.”

Herdenken

Zo hangt er een vrolijke sfeer, maar vindt de organisatie het ook belangrijk dat het herdenkingsaspect van het spel niet ondersneeuwt. ,,We beginnen elke wedstrijd met een serieus moment voor de slachtoffers. Het spel draait om op een toegankelijke manier mensen in aanraking brengen met de geschiedenis.”

Een toepasselijke tip