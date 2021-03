Week vol nattigheid in Moerdijk: zelfs de horeca had goed nieuws en dat in deze coronatijd!

Het begon aan de boorden van het Hollandsch Diep, waar Willemstad tot groot genoegen van havenmeester Lilian Westenbrink een paar dagen een bijzondere gast over de vloer had. Passagiers waren in geen velden of wegen te bekennen, maar net als vroeger tijden meerde een joekel van een cruiseschip aan in de monding van de haven aan. Hopelijk worden die grote schuiten snel weer een vertrouwd gezicht in de vestingstad.